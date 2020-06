Christdemokraten in Hamminkeln : CDU will Dorf für Dorf „Neues wagen, Vertrautes wahren“

Hamminkeln Die CDU will in Zeiten von Corona die Wirtschaft in Hamminkeln stärken. Unter anderem fordert sie die Gründung einer Marketinggesellschaft. Außerdem sollen dörfliche Strukturen gestärkt werden.

Neu auf der CDU-Agenda sind der Bau von Radwegen an der B 70 und der L 401 in Brünen. In Dingden soll der Grundschulstandort erhalten bleiben, die Nutzung der Hauptschule für Vereine entwickelt werden. In Hamminkeln wird ein Wohnmobil-Stellplatz vorgeschlagen sowie die Entschärfung der Kreuzung Brüner Straße/Blumenkamper Straße – etwa per Kreisel. Während dörfliche Strukturen in Loikum gestärkt werden sollen, steht für Mehrhoog die Beruhigung der Bahnhofstraße ebenso an wie Aufwertung des Dorfplatzes und Baumöglichkeiten für Familien.