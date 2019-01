Reaktionen auf die Kritik der Grünen : Bebauung am Hamminkelner Rathaus: CDU und SPD halten Kurs

Hamminkeln Kritik an der Kritik der Grünen zu den bisher vorgestellten Plänen. Investor soll in gemeinsame Fraktionssitzung kommen.

Die Kritik der Grünen an den Bebauungsplänen am Rathaus und der vorgesehenen Zufahrt von der Brüner Straße her trifft auf Gegenkritik bei CDU und SPD. Sowohl Wilhelm Kloppert für den CDU-Ortsverband Hamminkeln als auch SPD-Fraktionschef Jörg Adams hielten am Freitag die Aussagen der Grünen für überzogen. Man habe eine erste Lesung der Pläne im Ausschuss erlebt. Grundsätzlich stehe man zu der Ausrichtung auf Einzelhandel, Parkplatz und mehr. „Eine städtebauliche Weiterentwicklung muss natürlich kommen, die Vorstellungen der CDU müssen mit dem Investor noch diskutiert werden“, sagte Kloppert. Er will sich mit der Gesamt-CDU zunächst abstimmen. In dem Punkt Ablehnung eines neuen Seniorenheims finden die Grünen Zustimmung. Anders als bei der Zufahrt von der Brüner Straße her, die für Kloppert „absolut Sinn macht“. Ein Konsens könnte kommen. CDU und Grünen wollen dem Vernehmen nach eine gemeinsame Fraktionssitzung mit Investor ITG abhalten.