Bodenbrüter in Hamminkeln gefährdet : CDU-Politikerin Quik mit Naturschutzgesetz „nicht glücklich“

Hamminkeln Die CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik kann die Kritik an der Pflanzenschutzmittel-Anwendungsverordnung nachvollziehen. Wo sie Verbesserungsbedarf sieht.

Aufmerksam hat die Hamminkelner CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik kürzlich die Berichterstattung unserer Redaktion zum Thema Bundesnaturschutzgesetz verfolgt. Unter anderem hatten Landwirte aus Brünen und der Unterbauerschaft beklagt, dass das neue Gesetz dazu führe, dass Bodenbrüter in Naturschutzgebieten gefährdet würden, weil Unkraut dort nur noch mit Spezialmaschinen entfernt werden dürften. Der Naturschutzbund (Nabu) in Wesel wiederum hatte das neue Gesetz gelobt und die Landwirte kritisiert, die unter anderem gerne die Zahl der Krähen und Störche reduzieren würden.

„Mit dem von der Großen Koalition im September 2021 verabschiedeten Bundesnaturschutzgesetz bin ich in Teilen nicht glücklich und der Meinung, es hätte so nicht in Kraft treten dürfen“, so Quik. Die Folgen bekämen jetzt die Landwirte in der Region drastisch zu spüren, wie das die RP in ihrer Berichterstattung verdeutlicht habe. Das Land NRW habe die nun gültige Pflanzenschutzmittel-Anwendungsverordnung lediglich nach Vorgaben des Bundes ausgeführt und sich vehement für den Erschwernisausgleich eingesetzt.