CDU-Neujahrsempfang in Hamminkeln : Schulexpertin spricht Klartext

„Vieles ist nicht gut gelaufen“, sagte Kirstin Korte mit Blick auf die Auswirkungen der Pandemie (Symbolbild). Foto: dpa/Christoph Soeder

Hamminkeln Die CDU verlegte ihren traditionellen Neujahrsempfang erneut ins Internet. Beim Treffen sprach die Vorsitzende des Landesschulausschusses, Kirstin Korte. Eine Botschaft: In der Pandemie ist vieles schlecht gelaufen, aber nicht alles.

Gerade in Hamminkeln spielte und spielt die Schulpolitik – siehe Sondersitzung des Rates in Sachen Grundschulen – in den vergangenen Wochen eine zentrale Rolle. Deshalb thematisierte auch der CDU-Stadtverband bei seinem „Digitalen Neujahrstreffen“ die aktuelle Entwicklung der Bildungspolitik. Als virtueller Gast sprach die CDU-Landtagsabgeordnete Kirstin Korte, die im Landtag als Vorsitzende des Schulausschusses fungiert.

Parteivorsitzender Norbert Neß verwies in seiner Begrüßung darauf, dass ihm ein persönlicher Neujahrsempfang die liebere Variante sei. Er sagte: „Mit Ex-Parteichef Paul Sonders habe ich im Sommer schon über mögliche Gäste nachgedacht. Uns war besonders wichtig: Eine Frau soll es sein nach den vielen Männern der letzten Jahre.“ So fiel die Auswahl auf die Schulpolitikerin, die ihren heimischen Wahlkreis im ostwestfälischen Minden hat. 33 Interessierte waren der Einladung gefolgt, um erneut an einem digitalen Treffen teilzunehmen.

Info Korte ist Vorsitzende des Ausschusses An der Spitze Der Ausschuss für Schule und Bildung im Landtag von Nordrhein-Westfalen hat insgesamt 51 Mitglieder, die den Parteien CDU, SPD, FDP, Grüne und AfD angehören. Kirstin Korte ist Vorsitzende des Ausschusses, ihre Stellvertreterin ist Gabriele Hammelrath (SPD).

Die heimische Landtagsabgeordnete Charlotte Quik bedankte sich für den „digitalen Zwischenstopp“ und verwies darauf, dass bei der Schulpolitik nicht nur viel Ideologie im Spiel sei. Da fast alle betroffen seien – ob als Schüler, Eltern, Lehrer oder Großeltern – könnten viele mitreden, wenn es um Ausstattung, Lehrermangel oder Unterricht gehe. Schon im Landtagswahlkampf vor fünf Jahren hatte die CDU viel versprochen. Die Abgeordnete aus Brünen sagte in ihrem Grußwort, was eingelöst wurde: Der Schul-Etat des Landes wurde um 15 Prozent angehoben, das Abitur erfolgt grundsätzlich wieder nach 13 Jahren (G9) und die Förderschulen, die Rot-Grün noch abschaffen wollte, bleiben erhalten.

Diesen Rückblick griff Kirstin Korte, vor ihrer politischen Laufbahn selbst Grundschullehrerin, in ihrer Rede auf. Auch ihre erwachsene Tochter ist in ihre beruflichen Fußstapfen getreten. Sie erlebt also Schule auch in der Praxis. „Es muss nicht unbedingt der Master sein, der Meister reicht auch“, lautete ein Beispiel für ihren Klartext.

Der Pragmatismus wurde im Vortrag deutlich: „Vieles ist nicht gut gelaufen“, räumte Korte mit Blick auf die Anstrengungen während der Corona-Pandemie ein. „Aber es war nicht alles schlecht“, sagte sie. Deutliche Worte gab es von einer Teilnehmerin, die sich beklagte, dass die Schulmails des Düsseldorfer Bildungsministeriums nicht nur spät abends verschickt werden, sondern zuvor vieles halbamtlich in den Medien zu lesen sei. Korte sagte dazu: „Die Schulmails müssen mit der Pressemitteilung oder besser noch vorher an die Schulen versandt werden.“ Das habe man der Schulministerin klar übermittelt.

Beim Start der schwarz-gelben Koalition im Jahr 2017 stand zunächst der Kassensturz auf der Agenda. Für den Lehrermangel wurde eine Bedarfsanalyse gemacht. Die Folge, so Korte: Über 5000 neue Lehrerinnen und Lehrer wurden zusätzlich eingestellt, allein 1000 Seiteneinsteiger an den Grundschulen. Ganztagsplätze wurden massiv ausgebaut.

Doch die Pandemie offenbarte dann aber wie ein Brennglas offenkundige Defizite – Beispiel digitale Ausstattung. Hier verweist die CDU darauf, dass die Schulen über den milliardenschweren Digitalpakt NRW nun mit schnellem Internet ausgestattet seien. Konkrete Fragen zur Finanzierung gab es mit Blick auf die Hamminkelner schulpolitischen Entscheidungen. Darauf äußerte Kirstin Korte die Sorge, dass „nicht genug vom Kuchen“ für Nordrhein-Westfalen bleibe, wenn die Bundesmittel für den Ganztag an die Länder verteilt werden. Hier müssten die Länder individuell gefördert werden.