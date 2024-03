„Einsparpotenziale finden und umzusetzen“ CDU lehnt höhere Steuern für Bürger in Hamminkeln ab

Aus der Sicht der Christdemokraten dürfe die Steuererhöhung „nur das letzte Mittel sein, um den Haushalt zu sichern“. Zu dieser Erkenntnis könne man nach Meinung der Fraktion aber erst gelangen, nachdem man alle Ausgaben genau betrachtet und analysiert habe. Ohne Einschnitte dürfte das aber nicht zu schaffen sein, denn abschließend stellt Opladen klar: „Es steht fest, dass wir in Hamminkeln den Gürtel enger schnallen müssen. Bisher wurden dafür vornehmlich die freiwilligen Leistungen in den Blick genommen. Wir müssen aber auch bereits beschlossene Investitionsmaßnahmen auf den Prüfstand stellen. Wir müssen uns fragen, was wir wirklich brauchen und was wir uns auch leisten können."