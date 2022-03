Quik zu Besuch auf einem Bauernhof : „Landwirte brauchen Verlässlichkeit“

Die Hamminkelner Landtagsabgeordnete Charlotte Quik (CDU) war jetzt bei Junglandwirt Tim Klötgen zu Gast, der Kritik an der Politik geübt hat. Foto: Thomas Hesse

Dingden-Lankern Landtagsabgeordnete Charlotte Quik (CDU) hat sich einen Hof in Lankern angesehen. Sie will sich dafür einsetzen, dass Bauern mehr Sicherheit haben. Bei den ambitionierten Plänen der Jungbauern Tim und Lena Klötgen will sie eine Förderung prüfen.

„Wir sind hier ein junges, schlagkräftiges Team mit motivierten Leuten und werden nur geknüppelt“, hatte Landwirt Tim Klötgen öffentlich gesagt. Die Brüner CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik, die bei der Wahl im Mai ihr Mandat bestätigt haben möchte, hat die Klage vernommen. „Ich wollte wissen, wo ihm der Schuh drückt“, erläuterte sie ihre Motivation zum Kennenlernen – und verabredete sich mit Jungbauer Klötgen und seiner Schwester Lena. Seit mittlerweile fünf Jahren betreiben sie den elterlichen Hof in Dingden-Lankern, dessen Anfänge in den 1880er-Jahren liegen.

Gemeinsam mit den Hamminkelner CDU-Politikern Johannes Bauhaus, Johannes Hoffmann, Stefanie Schulten-Borin und Norbert Neß lauschte Charlotte Quik den Erläuterungen der Geschwister. Vor einigen Jahren hatten sie auch den Nachbarhof übernommen. Es werden Schweine, Rinder und Milchkühe gezüchtet, damit der Betrieb auf mehreren Säulen stehen kann. Trotzdem kämpfen die Landwirte gegen niedrige Abnahmepreise und steigende Händlererwartungen.

„Wir brauchen mehr Planungssicherheit“, lautete Tim Klötgens zentraler Wunsch an die Besucher aus der Politik. Charlotte Quik betonte: „Landwirte brauchen mehr Verlässlichkeit.“ Sie zeigte sich beeindruckt von der hohen Qualität, der unternehmerischen Kreativität und der hohen Einsatzbereitschaft der jungen Leute, die beide noch keine 30 Jahre alt sind. Beide erfüllen beispielsweise mit der Haltungsstufe drei die hohen Ansprüche an natürliche Schweinehaltung. In den Ställen dieser sogenannten Strohschweine ist viel mehr Platz als üblich. Und: „Wir haben festgestellt, dass diese Schweine wesentlich vitaler und gesunder sind“, erläuterte Tim Klötgen. Zudem sei das Fleisch muskulöser.