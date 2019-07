Charlotte Quik (CDU) zu Gast bei Bäcker Winkelmann : Einsatz in der Backstube

Einsatz in der Backstube

Die Hamminkelner CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik setzt ihre Sommertour fort und besuchte die Bäckerei Winkelmann in Dingden.

Die Öfen sind noch warm und der Duft von frischen Brötchen, Kuchen und Brot liegt in der Luft, als die Hamminkelner CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik die Backstube von Winkelmann in Dingden betritt. Dort befindet sich auch die Zentrale der Firma.

„Hier ist das Backen noch echtes Handwerk“, stellt Charlotte Quik fest, die schnell eine Schürze umbindet und von Seniorchef Richard Winkelmann und seinem Sohn Matthias Aufgaben zugeteilt bekommt. „Wir tun mal so, als seien Sie heute mal unsere Auszubildende“, sagt Richard Winkelmann augenzwinkernd.

Anschließend steht ein Gang durchs Haus mit dem angeschlossenen Café auf dem Programm. Dabei kommen auch Kritikpunkte zur Sprache. So werden von den beiden Winkelmännern die überbordende Bürokratie, hohe Auflagen zum Beispiel beim Thema „Allergene“ oder die Steuergesetzgebung angesprochen.

Charlotte Quik verweist darauf, dass die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen von CDU und FDP im Düsseldorfer Landtag schon zwei so genannte Entfesselungspakete beschlossen hätten, um bürokratische Hürden abzubauen, wie beispielsweise die Hygieneampel. Charlotte Quik: „Die Anregungen aus der Praxis sind für meine politische Arbeit sehr wertvoll, denn sie garantieren, dass wir in Düsseldorf die Politik machen, die für die Menschen in Nordrhein- Westfalen notwendig und sinnvoll ist.“