„Damit die Stimme der jungen Menschen mehr Gehör findet“ CDU für Kinder- und Jugendparlament

Nun sagt Opladen: „Bedauerlicherweise ist dieses Gremium in den letzten Jahren nicht mehr in Erscheinung getreten und das Ziel einer entsprechenden Partizipation junger Menschen an politischen Entscheidungsprozessen wird nicht angemessen erreicht. Die Einrichtung eines Kinder- und Jugendparlamentes soll dazu führen, dass die Stimme der jungen Menschen in Hamminkeln mehr Gehör findet und ihnen ein starkes Organ zur Durchsetzung gegeben wird.“ Der CDU-Chef will jetzt das Thema Kinder- und Jugendrat beleben und beantragt einen entsprechenden Ratsbeschluss – inclusive Vorschlag für Richtlinien und 2500 Euro Haushaltsmittel.