Forderung der CDU Hamminkeln : Stadt soll Flächen im Ortskern kaufen

Hamminkeln Die Christdemokraten möchten, dass die Stadt die Bebauung im Rathausbereich steuern kann. Dazu braucht sie die Grundstücke. Die USD gibt politisch contra.

„Die Beratungen in der Fraktion zum Bebauungsplan Nr. 30 Am Rathaus haben ergeben, dass es sinnvoll ist, die Grundstücke von Örtmann, Kamps und von der Evangelischen Kirche zu erwerben“, sagt Fraktionsvorsitzender Dieter Wigger. Damit würde die Stadt die weitere Entwicklung in der Hand behalten. Hier geht es bekanntlich um Bauprojekte im Rathausbereich. Vorgesehen sind bisher eine Ladenzeile, Discounter und Wohnungen. Befürchtungen waren zuletzt laut geworden, dass die prägende Obstbaumwiese am Ortseingang betroffen sein könnte. Dieses Szenario ist aber seit längerem kein Thema mehr, der Erhalt hat Priorität.