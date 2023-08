Debatte um Möllmannsbrücke „Es ist an der Zeit, alle Fakten auf den Tisch zu legen“

Kleine Brücke, hohe Lasten durch Landfahrzeuge, Stabilitätsprobleme und Umwege im ländlichen Raum für schweres Gerät: Der Zustand der Möllmannsbrücke, die Hamminkeln und Schermbeck beziehungsweise Brünen und Dämmerwald verbindet, ist ein Sanierungsfall, weil sie in die Jahre gekommen ist. Anwohner und Nutzer fordern Taten von den beiden betroffenen Kommunen und das schon seit geraumer Zeit. Die CDU hat sich mit dem Thema schon mehrfach politisch beschäftigt und tut es nun wieder. „Jetzt ist es an der Zeit, alle Fakten auf den Tisch zu legen, wie viele Mittel vorhanden sind und was an Sanierung möglich ist“, sagt Stefanie Schulten-Borin, Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Brünen. Hintergrund ist, dass die beiden Kommunen bereits Mittel dafür vorgesehen haben. Die, so die CDU, würden allerdings weiter „in den Haushalten schlummern".