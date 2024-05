Knappe Entscheidung Bürgermeisters Stimme sichert Hamminkelns Etat für 2024

Im Rat standen jetzt die Haushaltsreden an, in denen sich die Fraktionsvorsitzenden auch gerne lokalpolitisch positionieren. Doch am Donnerstag bestimmte die vor allem die sehr schwierige Finanzlage die Debatte – und das politisch kritische Thema der Erhöhung lokaler Steuern. Es kam schließlich zur Kampfabstimmung mit knappem Ausgang. CDU und FWI nahmen die Rolle der Etatkritiker ein, die sich gegen weitere steuerliche Belastung für Bürger und Wirtschaft wandten. SPD, USD und Grüne sehen den finanziellen Druck auf die Stadt als so groß an, dass die Steuereinnahmen gesteigert werden müssen. Und zwar mit dem Dreh an lokalen Steuerschrauben.