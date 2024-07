Kommunalwahl 2025 in Hamminkeln „Ich habe so richtig Bock auf den Wahlkampf“

„Gemeinsam“ laute die Überschrift seiner Kampagne bis zur Kommunalwahl im September 2025, für die er die anwesenden CDU-Mitglieder um das Vertrauen bat. In acht kleinen Notizbüchern („Für jedes Dorf ein eigenes“) hat er sich bereits Aktionspunkte und Themen aufgeschrieben, die er anpacken will. Er stehe dafür, die Steuern nicht zu erhöhen. „Aber Aufgaben- und Ausgabenkritik sind harte Arbeit, wir müssen in jedes Konto schauen.“ Auch die Verkehrssituation in den Dörfern oder die Innere Sicherheit seien ihm in den ersten Wochen von der Bürgerschaft als wichtige Anliegen genannt worden.