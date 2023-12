„Alle Fragen nach besten Wissen beantwortet“ Bürgermeister Romanski reagiert auf CDU-Kritik

Die CDU hatte geschrieben: „Über ein Drittel der Fragen ist nicht beantwortet. Erste Antworten sind eingetroffen, sie reichen aber bei weitem nicht aus“. Der Verwaltungschef sieht das ganz anders und schreibt: „Dazu stelle ich folgendes fest: Die Verwaltung der Stadt Hamminkeln hat am 23. November 2023, die mit dem Fragenkatalog vom 20. Oktober, die an sie gestellten 75 Fragen alle nach besten Wissen beantwortet. Darüber hinaus wurden auch die sechs Fragen an die Stadt Rees im gleichen Schreiben vollumfänglich seitens der Stadt Rees beantwortet."