Verwaltung in Hamminkeln Das sagt der Bürgermeister zur Energie, Finanzen und dem Krieg

Stichwort Finanzen: Die Entwicklung der Haushalte für die nächsten Jahre hält Romanski für kompliziert. Die Kreisumlage wird steigen, die Zuweisungen werden weniger. Mit der Verschuldung durch Investitionen in Grundschulen hat der Bürgermeister keine Probleme, die Belastung der zukünftigen Generation sieht er als gerechtfertigt an. Anders sieht es mit der vorgeschriebenen Isolation der Coronabelastungen und Abschreibung auf die nächsten 50 Jahre aus. „Das wird in den nächsten Jahren die komplette Summe an bisherigen freiwilligen Leistungen auffressen“, fürchtet Romanski. Bei den Müllgebühren, gerade aktuelles Thema, sprach er sich für das Wiegesystem aus: „Wenn wir in einer nachhaltigen Welt leben wollen, geht es darum, Müll zu vermeiden.“ Weiteres lokales Thema: die ewigen Pläne um eine Umgehung Brünen. Romanski sprach sich gegen die Umgehung in Brünen aus. Die sei von den Verkehrszahlen her nicht erforderlich und würde den dortigen Einzelhandel vom durchfahrenden Verkehr abschneiden. Er streifte auch das Thema Kiesabbau: „Solange der Kies so billig ist, wird er exportiert und es wird nicht nach alternativen Baustoffen gesucht.“ Beim Thema Flüchtlinge mache er sich Sorgen. Man sei im Ort mit rund 900 Flüchtlingen auf dem Niveau von 2016 angekommen. Wenn Polen keine Sozialhilfe mehr an die dort lebenden 3,5 Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine zahle, könnte auf Hamminkeln eine Zahl von 2500 Flüchtlingen zukommen. „Das sprengt zurzeit noch meine Vorstellungskraft“, meint Romanski.