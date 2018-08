Hamminkeln: Bürgermeister Bernd Romanski schreibt Brief an Ratsmitglieder wegen Verkauf Vereinsheim Dingden-Berg

Hamminkeln : Bürgermeister droht Rat rechtliche Schritte an

Das Vereinsheim Dingden-Berg sollte verkauft werden, doch eine politische Mehrheit war dagegen. Foto: Fritz Schubert

HAMMINKELN Es geht um durchgesickerte Informationen beim angedachten Verkauf des Vereinsheims Dingden-Berg. Bürgermeister Bernd Romanski hat einen Brief an die Ratsmitglieder geschrieben. Öffentlich Stellung will er dazu aber nicht mehr nehmen.

Von Thomas Hesse

Bürgermeister Bernd Romanski (SPD) hat in einem Schreiben die Hamminkelner Ratsmitglieder zum Stillschweigen über nichtöffentliche Tagesordnungspunkte aufgefordert. Anlass dafür war die Abstimmung über die Schließung des Vereinsheimes Dingden-Berg, über deren Ergebnis unsere Redaktion am Folgetag berichtete. Die Verwaltung konnte sich mit ihren Verkaufsplänen nicht durchsetzen.

Romanski meldete sich am Montag von der Costa Brava im Hamminkelner Rathaus. Man möge keinerlei Stellungnahme abgeben zu einem zornigen Brief des Verwaltungschefs an alle Ratsmitglieder, ließ er den in den Sommerferien ausgedünnten, verbliebenen Verwaltungsvorstand wissen. Er selbst hielt sich auf Anfrage am Montag ebenso an das Schweigegelübde, auch wenn er in der Sache beim Inhalt des Briefes bleibe.

Bürgermeister Bernd Romanski (l.) hat allen Ratsmitgliedern einen Brief geschrieben und sie an ihre Schweigepflicht erinnert Foto: Ekkehart Malz/Malz, Ekkehart

Hintergrund: Wegen vertraglicher Informationen wurde das Thema Verkauf des Vereinsheimes in den nichtöffentlichen Teil des Hauptausschusses gebracht und beschlossen. Das ist ein üblicher Vorgang. Über das Ergebnis wurde unsere Redaktion danach aus informierten Kreisen in Kenntnis gesetzt. Es bestand durchaus öffentliches Interesse. Im Hintergrund hatte es im Vorfeld Proteste und Befürchtungen der Vereine gegeben, ihre Heimstatt zu verlieren. Nach der Sitzung wurden Abstimmungsergebnis und Interna öffentlich, was Romanski sehr erzürnte. Hatte man doch politisch Stillschweigen vereinbart, einzig der Bürgermeister sollte das Ergebnis veröffentlichen, wenn er denn von Medien gefragt werde. Stattdessen mussten der Bürgermeister und der Rat den Konflikt in aller Breite lesen. Das böse Wort vom „Geheimnisverrat“ machte die Runde. Wer nun Verräter sein könnte wurde gemutmaßt – und Romanskis Brief geriet in die Welt, obwohl als strikt intern gedacht. Der Bürgermeister erinnert darin an die Verschwiegenheitspflicht des Rates nach § 30 der Gemeindeordnung, „keine Information aus dem nicht-öffentlichen Teil der Ausschuss- und Ratssitzungen nach außen“ zu tragen. In Sachen Vereinsheim sei „ganz bewusst gegen die Verpflichtung der Verschwiegenheit und damit gegen die Gemeindeordnung verstoßen“ worden. Das „Vertrauen ist nachhaltig zerstört worden“. Der Verwaltungschef droht sogar Ratsmitgliedern rechtliche Schritte an, ungenannten legt er nahe, ihr Ratsmandat zurückzugeben.