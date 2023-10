Geplante Sammeleinrichtung in Hamminkeln Bürger liefern sich hitzige Debatte um geplante Flüchtlingsunterkunft

Dingden · Unabhängige luden in den Saal Hofmann in Dingden. Trotz vorheriger Versammlungen zur geplanten Flüchtlingsunterkunft setzten sie ihre eigene Runde an. Der Andrang war enorm.

10.10.2023, 11:23 Uhr

Der Saal Hoffmann in Dingden war gut gefüllt, die ZUE erregt anhaltend die Gemüter. Foto: Thomas Hesse

Von Thomas Hesse

Trotz der kürzlichen Versammlung in Mehrhoog mit vielen Kritikern der geplanten ZUE (Zentrale Unterbringungseinrichtung für Flüchtlinge) zwischen Dingden und Ringenberg auf einer jetzigen Grünfläche bleibt Druck im Kessel. Die USD habe kurz überlegt, so Dieter Stiller, die eigene geplante Veranstaltung abzublasen. Aber das Thema beschäftige weiter die Dingdener, erkannte der Fraktionsvorsitzende der Unabhängigen, und sei damit weiter politisch im Fokus.