Vor allem an Wochenenden : Brüner sind vom Motorradlärm genervt

Die Bürgerinitiative mit Joachim Arntz, Franz Galikowski, Karl-Hermann Hecheltjen und Wolfgang Busch (v.l.) möchte, dass künftig weniger Biker durch Brünen fahren. Foto: Stoffel

Hamminkeln Eine Initiative fordert, besonders an Wochenenden Wege zu finden, die vielen hundert Motorradfahrer aus dem Dorf zu halten.

(MH) Des einen Freud, des anderen Leid: Am Wochenende wurden die Brüner Bürger wieder einmal daran erinnert, was sie nicht möchten – ohrenbetäubenden, beinahe permanenten Verkehrslärm in ihrem Dorf, ausgelöst durch Motorradfahrer. Aufgrund der Veranstaltung zum Saisonauftakt im Thunderbike Roadhouse im nahen Hamminkeln und der Sperrung der A3 hatte sich die Lage insbesondere am Samstag verschärft. Für die Bürgerinitiative Ortsumgehung Brünen (BOB) ist deshalb klar: Sie will weiter dafür kämpfen, dass nicht einfach jeder durchs Dorf fahren kann.

Die Initiative wurde schon oft belächelt, ihre Anträge und Petitionen häufig abgelehnt. Aber wer am Samstag auch nur eine halbe Stunde auf dem Brüner Marktplatz stand, der hat mit eigenen Augen – oder besser: Ohren – hautnah erlebt, dass der Lärmpegel bei gutem „Bikerwetter“ einer echten Nervenprobe gleichkommt. Unterstützer der Initiative, Karl-Hermann Hecheltjen, berichtete: „Die Motorräder fahren ja nur in einer bestimmten Zeitspanne. Das ist dann aber meist die gleiche, in der die Anwohner gern draußen auf der Terrasse oder im Garten sitzen möchten. Wenn dann alle paar Minuten eine Gruppe Motorradfahrer vorbeikommt, versteht man sein eigenes Wort nicht mehr.“ Franz Galikowski, der am Ortsausgang wohnt und bei dem die Biker direkt am Vorgarten vorbeifahren, ergänzte: „Ich habe mit meinem eigenen Messgerät in unserem Garten schon mehrmals einen Pegel von 93 Dezibel gemessen.“ Seinen Rasenmäher, der mit 62 Dezibel deutlich darunter liege, dürfe er aber laut Gesetz nur zu bestimmten Zeiten benutzen.

Info Knapp 900 Motorräder an einem Wochenende Oft zu schnell Eine offizielle Verkehrsdatenmessung aus dem vergangenen Juli belegt: An einem einzigen Wochenende fuhren 872 Zweiräder durch Brünen. Mehr als 89 Prozent von ihnen erzeugten dabei nicht nur Lärm, sondern überschritten auch das Tempolimit.

Nur einer von vielen Punkten, in denen sich die Unterstützer der Bürgerinitiative ungerecht behandelt fühlen. Es scheint aus ihrer Sicht ein Ungleichgewicht zwischen der Zufriedenheit der Anwohner und der Zufriedenheit der Biker zu bestehen, wonach die einen häufiger benachteiligt und die anderen bevorzugt werden.

Die Lärmpartnerschaft, die Thunderbike vor einigen Jahren mit der Stadt Hamminkeln eingegangen ist, sieht die Initiative kritisch. Denn auf der Website preise der Händler laute Auspuffanlagen an, die einen intensiveren Sound auf Knopfdruck versprechen – also das komplette Gegenteil von Lärmvermeidung. Außerdem würden Belange der Bürger für das Interesse der Biker hinten angestellt, heißt es. Beispielsweise musste die Grünschnittannahme am Samstag geschlossen bleiben. Grund war das Thunderbike-Event.

Hecheltjen und Galikowski ist es wichtig zu betonen: „Wir haben nichts gegen Motorradfahrer, wirklich nicht. Aber die Menge macht es nun mal. Und die Situation ist langsam nicht mehr tragbar.“ Die Bürgerinitiative hofft nun inständig, dass der Kreis Wesel bald Beispielen aus anderen Orten der Republik folgt und zumindest eine zeitweise Durchfahrtsbeschränkung verhängt.

(MH)