Hamminkeln: Bürger für Brünen für Engagementpreis nominiert

Hamminkeln Bürger für Brünen ist in der Endrunde zum Engagementpreis. Nun zählt jede Stimme.

Der Beteiligungsprozess gilt nicht nur als beispielhaft für die sieben Dörfer Hamminkelns. In der Region ist mittlerweile bekannt, wie sich Bürger zusammentun können, um örtliche Projekte zu realisieren und attraktiv für junge Familien zu bleiben. „Dableibefürsorge“ heißt das in Zeiten der Landflucht. Wie Selbsthilfe funktioniert hat der Verein „Bürger für Brünen“ (BfB) mehrfach bewiesen. Nun steht er zur Wahl für den Engagementpreis NRW. „Hinter dieser Auszeichnung stehen die Landesregierung sowie die NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege, berichtete BfB-Sprecher Jann Hermann Hecheltjen. Er ruft zum „Klick für Brünen“ auf, um möglichst weit vorne zu landen. Ein wichtiger Schritt ist getan: Der gemeinnützige Vereins wurde als eine von zwölf Initiativen ausgewählt, die in der Endauswahl stehen.