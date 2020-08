Abgeordnete besucht Hof : Brüner Tierfutter aus Hanf

Brünen Die Evercann Animal Care GmbH stellt ein ganz besonderes Tierfutter her. Die CDU-Landtagsabgeordnete Charlotte Quik aus Brünen stattete der Firma in ihrer Nachbarschaft einen Besuch ab.

Das Hanf-Projektfeld der Evercann Animal Care GmbH und des Hamminkelner Landwirtes Thomas Schweckhorst liegt mitten in den Weiten der Brüner Landschaft. Von einem improvisierten Parkplatz auf einem Feldrand geht es zu Fuß noch ein paar Meter an einer wuchtigen Baumreihe entlang. Dann zeigt sich ein seltener Anblick: Mehrere Meter hohe Hanfpflanzen ragen, soweit das Auge reicht, bis zum Horizont in den Himmel. Bei diesem ungewöhnlichen Anblick möchte die Landtagsabgeordnete Charlotte Quik nach einer kurzen Begrüßung der Anwesenden sofort die drängendste Frage geklärt haben: „Ich gehe davon aus, dass hier keine Rauschmittel gewonnen werden können.“ Dies bestätigt der Hamminkelner Jörg Fierek, der für die Düsseldorfer Firma Evercann Animal Care GmbH als Business Development Manager arbeitet: „Nein, diese Hanfpflanzen haben nur einen minimalen THC-Gehalt. Hier kann man keine Drogen herausfiltern.“ Jörg Fierek hatte über die Sommertour der heimischen Landtagsabgeordneten gelesen und sie auf das Versuchsfeld in Brünen aufmerksam gemacht. Hier produziert die Firma Evercann Animal Care aus der Landeshauptstadt Tierfutter aus Hanf.