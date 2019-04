In Brünen : Kinder lieben das Schulhund-Trio

Bambi mit Drittklässlern der Grundschule Brünen. Foto: Erwin Pottgiesser

Hamminkeln In der Brüner Hermann-Landwehr-Grundschule sind Bambi, Eika und Aron die vierbeinigen Stars im Unterricht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es ist still in der Klasse 3 b der Hermann-Landwehr-Grundschule in Brünen, mucksmäuschenstill. Selbst die Antworten zum Einmaleins wispern die Jungen und Mädchen in die Runde. Die Stille hat einen Grund. Der heißt Bambi, ist drei Jahre alt und mit seinem schwarzen glänzenden Fell ein ganz liebes Geschöpf. Der Labrador-Golden-Retriever-Mix ist einer von drei Schulhunden, die den Brüner Grundschulkindern noch mehr Spaß am Lernen vermitteln.

Aron stellt bei der Klasse 4 b die Aufgaben. Foto: Erwin Pottgiesser

Die Idee zum tierischen „Lehrer“ hatte Isabell Schubert, als sie einen neuen Welpen bekam. Die Schulleitung gab ihr Okay, die Eltern, Schüler, der Schulträger, die Schulkonferenz und das Veterinäramt gaben ebenfalls grünes Licht. So kam Welpe Bambi mit süßen 16 Wochen zum ersten Mal mit auf den Schulhof, durfte von einigen Grundschülern geknuddelt werden.

Info Ungewöhnlicher Trauerraum für Schüler Fördervereins-Spende Nicht nur Hunde gibt es in der Schule, sondern auch einen Trauerraum. Der Schul-Förderverein hat zum Thema passende Bücher und andere Materialien angeschafft.

Ganz langsam bereitete Isabell Schubert den Hund auf die Schüler vor. Schließlich wollte die Pädagogin und passionierte Hundehalterin das junge Tier, aber auch die Jungen und Mädchen nicht überfordern. Stück für Stück wurde Bambi in den Unterricht integriert. Dafür absolvierte Isabell Schubert extra eine Ausbildung in Heiligenhaus.

Eine Ausbildung, die sich gelohnt hat. Als Laie kann man sich gar nicht vorstellen, auf wie vielfältige Art und Weise der Hund in jedes Unterrichtsfach eingebaut werden kann. Los geht es immer mit der Begrüßungsrunde. Eine Dose mit Leckerli – die eigentlich nur das ganz normale Trockenfutter für Bambi sind – geht rum.

Beide Hände sind hinter dem Rücken versteckt, bis Sophia Bambi von ihrer Ruhedecke holt. Die haben die Kinder übrigens aus Stoffvierecken selbst gestaltet. So wie vieles im Klassenraum an Bambi erinnert. Die Regeln zum Umgang mit Hunden hängen an der Wand. Auf dem Regal liegt das etwas abgeknuddelte Bambi-Plüschtier und die Lehrerin trinkt aus einer Kaffeetasse mit Bambi-Konterfei.

Zupp geht die Hand des ersten Kindes nach vorne und Bambi holt sich ihre Belohnung aus der Hand. Ein Mädchen hat ein wenig Angst und lässt das Leckerli auf den Boden fallen. „Kein Problem“, sagt Isabell Schubert. Schließlich sei das alles freiwillig. Auch Bambi nimmt das nicht krumm, sondern dreht munter weiter ihre „Hallo-Runde“.

Bienen sind zurzeit das Unterrichtsthema in der 3 b, die Kinder sollen sich Lernwörter dazu einprägen. Also spannen abwechselnd zwei Kinder die lilafarbene Wäscheleine, an der mit Klammern gelbe Pappsterne befestigt sind, auf denen die Lernwörter und jeweils eine Aufgabe für Bambi steht. Ein Kind gibt das Kommando, Bambi flitzt los, holt den ersten Stern und wird ausgiebig belohnt und gestreichelt. Das Kind liest das Wort vor, die anderen schreiben es auf und dann geht es an die Aufgabe für Bambi: Einen Diener machen zum Beispiel. Klappt prima.

Szenenwechsel: Der Klassenraum der 4 b. Hier hat Lehrerin Kyra Kalisch Eika (7) und Aron (5) – zwei große Münsterländer – mitgebracht. Ausnahmsweise beide, weil die Presse da ist. Normalerweise ist immer nur ein Hund in der Klasse. Ein Diktat hat die Klassenlehrerin gerade schreiben lassen. Und jetzt bringt Aron den Schülern die Aufgaben, die in der Leckerli-Tasche stecken. „Unterstreicht alle Verben rot“ steht da zum Beispiel. Immer wieder gehen die Finger in die Höhe, wenn Kyra Kalisch Aufgaben verteilt. Und auch hier übrigens erstaunliche Stille im Klassenraum.

„Die Kinder sind ruhiger, wenn die Hunde dabei sind“, hat Lehrerin Kalisch beobachtet. Ganz wichtig ist beiden Lehrerinnen, dass die Hunde nicht einfach nur in der Klasse sind, sondern auch aktiv einbezogen werden. Aber nur an ein bis zwei Tagen in der Woche und nur vier bis sechs Stunden. Und auch nur in drei Klassen pro Hund. Schließlich sollen die Tiere nicht überfordert werden und jedes Kind kennenlernen. Und die Kinder? Die finden die Hunde einfach „ganz toll“.

(auf)