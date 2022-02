Unterstützung für Opfer der Flutkatastrophe : Marienthal hilft Marienthal

Die Flut hat in Marienthal in Rheinland-Pfalz unter anderem zahlreiche Häuser zerstört. Foto: dpa/Thomas Frey

Brünen/Marienthal Der Kirchenchor Brünen hat spontan Spenden für Flutopfer an der Ahr gesammelt. Jetzt wird das Projekt verstetigt. Bis Ostern wollen die Helfer eine große Summe für eine neue Zeltlager-Ausrüstung zusammen haben.

Marienthal­ ist eine kleine abgelegene Ortschaft südlich von Dernau im Ahrtal und sehr bekannt für seinen großen Weinbau. Der Ort ist durch die Hochwasserflut schwerst betroffen, fünf Bewohner kamen bei der Katastrophe ums Leben. „Gerade am Anfang der beispiellosen Flut im Ahrtal haben die 103 Bewohner von Marienthal gesehen, wie unverzichtbar die unermüdlichen privaten Helfer und die geschlossene Dorfgemeinschaft sind, um der großen Not entgegenzustehen“, berichten Bewohner. Der Wiederaufbau von Marienthal ist nun das Wichtigste. Die „Helferfamilie“ muss groß sein, und dazu gehört auch ein anderes Marienthal. Das vom Niederrhein.

Gudrun Wolter aus Brünen hat zusammen mit dem Kirchenchor der Pfarrei Marienthal das Spendenprojekt „Marienthal hilft Marienthal“ ins Rollen gebracht. Und sie setzt es fort. Als die 76-Jährige die Katastrophe an der Ahr verfolgte, war ihre Hilfsbereitschaft geweckt. „Ich habe sofort vorgehabt, eine Großspende zu geben. Ich wollte sie aber nicht an eine große Organisation geben. Innerhalb unserer Pfarrgemeinde, wo ich im Kirchenchor singe, habe ich das Thema angesprochen. Daraus wurde dann eine richtige Aktion“, erzählt Wolter, die seit 50 Jahren in Brünen wohnt und seit 35 Jahren in der Pfarrgemeinde Marienthal aktiv ist und war – unter anderem als Vorsitzende des Pfarrgemeinderates.

Info Flutwein füllte den Spendentopf Hilfe Der Erlös beim Flutweinverkauf der Helfer auf dem Martinsmarkt im November war sehr gut. 14.000 Euro wurde an die Gemeinde Denau (Marienthal) überwiesen. Das Spendenkonto lautet: Kath. Kirchengemeinde Marienthal; IBAN DE51 3565 0000 0001 0570 41; Verwendungszweck Marienthal hilft Marienthal/Hochwasserkatastrophe. Gebiet Die Pfarrgemeinde St. Mariä Himmelfahrt Marienthal gehört zu den kleinsten eigenständigen Pfarreien im Bistum Münster. Sie zählt rund 1600 Mitglieder. Zu ihrem Gebiet gehören neben Brünen, Havelich und Marienthal auch die Schermbecker Ortsteile Weselerwald, Dämmerwald und Damm.

Sie ist eine zupackende Frau, kümmerte sich zuallererst um Kontakte ins Flutgebiet. Das war jedoch nicht so einfach, denn die Kommunikationswege lagen brach. „Telefonisch ging nichts, E-Mails funktionierten nicht, und am Ende habe ich ganz klassisch einen Brief geschrieben“, sagt Wolter. Der Brief erreichte über Umwege erst eines der Nachbardörfer, dann schaltete jemand Pfarrer Axel Spiller von der Pfarreiengemeinschaft Altenahr ein, der weiterhalf.

In Brünen und Marienthal (Niederrhein) wurde derweil per Handzettel, mit Zeitungsberichten und Mund-zu-Mund-Propaganda geworben, um dem anderen Marienthal zu helfen. Mit der allgemeinen Betroffenheit über die einzigartige Flut wuchs die Spendenbereitschaft, auch aus Nachbarstädten wie Wesel wurden die Brüner unterstützt. Weil der Kirchenchor beschlossen hat, seine Aktion bis Ostern laufen zu lassen, sind nicht nur weiterhin Spenden gefragt, es wurde auch ein neues Projekt aus der Taufe gehoben. Per E-Mail wurde nach dem Bedarf vor Ort gefragt. Die Gemeinde an der Ahr reagierte mit der Bitte um Hilfe bei der Neuanschaffung einer kompletten Zeltlager-Ausrüstung, die etwa für die Jugendarbeit wichtig ist. Die alte Ausrüstung war im Keller eines Pfarrhauses von eindringendem Hochwasser vernichtet worden.

Gudrun Wolter hat das Spendenprojekt gestartet. Foto: Thomas Hesse