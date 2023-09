Schwer verletzter Autofahrer in Hamminkeln-Brünen Wilde Verfolgungsjagd endet am Straßenbaum

Wie die Polizei mitteilt, führten Beamte auf der Brüner Landstraße in Wesel eine Verkehrskontrolle durch. Um 2.27 Uhr missachtete der Fahrer eines Honda Civic ein eindeutiges Haltezeichen der Polizei. Stattdessen gab der Unbekannte Gas und raste mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Brünen. Der Streifenwagen folgte dem Honda mit Signallicht und Einsatzhorn. In Brünen kam der Honda dann auf der B 70 zwischen den Straßen Mühlenberg und Erlenweg von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Hierbei erlitt der Fahrer, ein 41-jähriger Bocholter, schwere Verletzungen. Der Mann musst von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen und dann in eine Klinik gebracht werden, wo man ihm eine Blutprobe entnommen hat. Der massiv beschädigte Honda wurde für weiterführende Ermittlungen sichergestellt. Die Unfallstelle musste für zwei Stunden komplett gesperrt, der Verkehr umgeleitet werden. Gegen den 41- Jährigen wird nun wegen des verursachten Verkehrsunfalls und wegen aufgefundener Betäubungsmittel in seinem Fahrzeug ermittelt.