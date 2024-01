Für bessere Bildung In Brünen wird die Grundschule für zehn Millionen Euro umgebaut

Es war ein feierlicher Termin der eisigen Art gestern an der Bergstraße in Brünen. Dort wurde der Ausbau der Grundschule mit dem, ersten Spatenstich begangen. Das Projekt ist ein weiteres Bekenntnis für die Schaffung guter Bildungsvoraussetzungen in den Ortsteilen. Zuvor sind bekanntlich schon die Schulneubauten in Mehrhoog und teils in Dingden entweder beendet oder wie an der Diersfordter Straße in Hamminkeln begonnen worden oder stehen wie ein weiteres Vorhaben in Dingden noch an. Ob die Kreutzschule in Dingden nächstes Projekt sein kann ist allerdings fraglich, sie wird derzeit als Flüchtlingsunterkunft gebraucht. Anders in Brünen: „Räume sind auch Pädagogik. Wir setzen unsere Investitionen im Schulbereich konsequent fort“, sagte Bürgermeister Bernd Romanski, selbst Brüner und früher auch Schulpflegschaftsvorsitzender an der Dorfgrundschule.