Gemeinde in Brünen Neuer Pfarrer ist ein alter Bekannter in der Region

Lange musste Albrecht Holthuis am Mittwochabend nicht in seinem Auto warten, bis ihn seine Frau, die Militärpfarrerin Eva Holthuis, per Whatsapp über den positiven Ausgang der Wahl in der Brüner Dorfkirche informieren konnte. Im Rahmen eines Wahlgottesdienstes hatte sich das Gesamtpresbyterium der Kirchengemeinde An Issel und Rhein für Holthuis ausgesprochen (siehe Infobox). Von 15 Wahlberechtigten hatten 13 mit Ja gestimmt. Zwei Presbyter enthielten sich. Ein Ergebnis, mit dem der 60-Jährige mehr als zufrieden ist. Bevor er Mittwochabend die schmucke Dorfkirche betrat, hörte er bereits den Beifall der knapp 100 Gottesdienstbesucher.