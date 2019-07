Nach Gewitterregen in Hamminkeln : Brückenböschung erneut abgerutscht

Nach dem Gewitterregen am Samstag ist ein Teil der Böschung unmittelbar am Radweg der Diersfordter Straße unterspült worden. Am Mittwoch soll der Schaden behoben werden. Foto: Klaus Nikolei

Wieder hat Starkregen dazu geführt, dass sich am Radweg der Brücke über die Betuwelinie (L 480) ein Loch aufgetan hat. Der Landesbetrieb Straßen NRW erklärt, dass der Schaden am Mittwoch behoben wird.

Der starke Gewitterregen am Samstag hat dafür gesorgt, dass die Böschung an der neuen Hamminkelner Brücke über die Betuwelinie auf einer Fläche von mehreren Quadratmetern abgesackt ist. Das hat zur Folge, dass unmittelbar an der Kante des Radweges der Diersfordter Straße nun ein großes Loch klafft. Am Sonntagabend wurde die Gefahrenstelle mit zwei Warnbaken gesichert.