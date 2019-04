Bahnstrecke zwischen Bocholt und Wesel wird umgebaut : Abriss der Bahnbrücke in Ringenberg erst Mitte 2021

Hamminkeln Eigentlich sollten am Mittwoch die Abrissarbeiten in Ringenberg beginnen, doch nun verzögert sich das gesamte Vorhaben „Elektrifizierung Bocholter“.

(auf) Am 24. April 2019 beginnt der Abriss der Eisenbahnbrücke über die Issel in Ringenberg. So hatten es im Juli 2018 die Bahnexperten im Hamminkelner Rathaus erzählt. Doch wer heute in Ringenberg an der Isselstraße nach Baugerät für den Abriss sucht, wird nicht fündig werden. Denn die Brücke wird erst Mitte 2021 abgerissen, wie die Bahn-Pressestelle jetzt auf Anfrage mitteilte. Grund sei die noch nicht erfolgte Baugenehmigung für die Elektrifizierung des Bocholters, der von Bocholt über Hamminkeln und Wesel bis nach Düsseldorf führen soll. Deshalb hat die Bahn umgeplant. Alle Maßnahmen, also der Neubau der Brücke in Ringenberg, die Arbeit am elektronischen Stellwerk und die eigentliche Elektrifizierung soll nun Mitte 2021 in einem Rutsch durchgeführt werden. Die Gleise zur neuen Bahnbrücke in Ringenberg sollen um 50 Zentimeter erhöht werden, um im Hochwasserfall den Betrieb gewährleisten zu können. Außerdem wird die Brücke von 12,72 auf 17 Meter verlängert.