Hamminkelner Modeunternehmen verstärkt sein Management-Team Bonita auf "nachhaltigem Wachstumskurs"

Das Modeunternehmen Bonita mit Sitz in Hamminkeln verstärkt sein Management-Team. Zum 1. September hat Oliver Mölls die Leitung der Unternehmensbereiche Finanzen, Controlling, IT und Logistik übernommen. Der 50-jährige Diplom-Betriebswirt kommt von der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH in Essen, wo er über 20 Jahre seinen Wirkungskreis im Finanzbereich hatte, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt.