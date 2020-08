HAMMINKELN : „Bocholter“: Stromzug soll wohl Ende 2021 rollen

HAMMINKELN Die DB Netz AG geht aktuell von einer Inbetriebnahme der „Bocholter“-Stromstrecke im Dezember 2021 aus. Diese Angabe wurde in Bocholt in der Politik gemacht. Für Hamminkeln bedeute diese Zeitangabe, dass der Umbau der Bahnlinie mit der Elektrifizierung zügig vonstatten gehen muss.

Quelle ist eine Mail der Bahn-Tochter DB Netz AG, die die Bocholter Verwaltung am Mittwoch erhalten hatte. Darin habe das für den Streckenausbau zuständige Unternehmen mitgeteilt, dass es vorgesehen sei, die elektrifizierte Strecke zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2021 in Betrieb zu nehmen, zitiert das BBV den Bocholter Bürgermeister Nebelo.