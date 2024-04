Neuer Plan irritiert „Bocholter“: Übergänge werden später sicherer

Das Thema Sicherheit an der „Bocholter“-Strecke und Beschrankung der Bahnübergänge zwischen Dingden und Bocholt kommt wieder auf. Nun soll es zu Veränderungen kommen, was den Zeithorizont betrifft und damit sichere Bahnübergänge mit dem Beginn erst auf das zweite Quartal 2028 und am letzten der fünf betroffenen Übergange zwischen Dingden und Bocholt bis 2029 verschiebt. Bürgermeister Bernd Romanski reagierte gegenüber der Redaktion erstaunt. Die erneuerte Zeitplanung sei nicht bekannt.