Hamminkeln Komplette Bahn-Sicherheit erst Ende 2028

Am Ende der Ratssitzung in Hamminkeln gab es Neues zur Problematik der Lankerner Bahnübergänge. Zuletzt war die Querung Döringer Feld im Dingdener Außenbereich in die Schlagzeilen geraten. In der letzten Woche ereignete sich dort ein tödlicher Unfall. Damit setzte sich die Reihe der schweren Unglücke im sehr ländlichen Teil der Bahnlinie fort. Bürgermeister Bernd Romanski berichtete der Politik von aktuellen Gesprächen mit der Deutschen Bahn. Ergebnis: Die Übergangs-Projekte sind zwar in der Planung der Bahn hinterlegt, was an sich schon ein wichtiger Schritt ist. Aber bis die gesamten Lankerner Bahnübergänge beseitigt sind, wird das Jahr 2028 erreicht werden. Zumindest wurde dieser Zeithorizont genannt.