Thema im Hamminkelner Rat Bioabfall-Sammlung bleibt vorerst wie gehabt

Unter anderem um das weitere Vorgehen bei der Bioabfall-Sammlung ging es im Rat. Der Bauausschuss hatte zuvor dem Rat empfohlen, die Bioabfallsammlung in den Ortsteilen entsprechend einem Antrag auch 2024 im gleichem Umfang wie in 2023 fortzusetzen. Der Rat folgte dem – bei drei Gegenstimmen. Die Verwaltung hatte aus Ersparnisgründen vorgeschlagen, die Bioabfallsammlung in den Ortsteilen ab April einzustellen, dann wäre die zentrale Annahme an der Bahnhofstraße im Ortsteil Hamminkeln als zentraler Sammelort übrig geblieben. Dabei ging es um rund 40.000 Euro Ersparnis, denn die Mehrmengen durch die Ortsteilsammlungen sind kostenintensiv. Dieses Jahr wird mit einem Aufwand von 30.000 Euro gerechnet - mindestens.