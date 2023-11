Von Ausbildung bis Events Hamminkeln bekommt Jugend-App - das ist geplant

Morgens noch im Bett klickt sich ein Jugendlicher ein, die App sagt ihm, was wo los ist für das junge Hamminkeln am Tag und am Abend. So ist das Szenario, das die Nutzung der optisch frischen und intuitiv handhabbaren App auf digitales Niveau bringt. Was angesagt ist, weiß der Nutzer schnell. Heute zur Kletterwand, auf den Sportplatz oder nachschauen, was das Jugendzentrum zu bieten hat – da ist eine App wahrhaftig eine gute Idee. Die digitale Nische zur Jugend ist aber größer. Auch Firmen dürften den Zugang zu der jungen Klientel bei bestimmten Dingen gut finden. Zum Beispiel das Angebot von Ausbildungsplätzen auf direktem Weg einspielen zu können in Zeiten, in denen Betriebe den Nachwuchs umwerben, ist reizvoll. Mehr Nähe geht nicht.