Hamminkelner Verkehrsverein lädt ein : Ab morgen Kirmes Bellhammi

In Hamminkeln steigt zum 42. Mal die Kirmes Bellhammi. In den Straßen rund um das Rathaus stehen die Schausteller vom morgigen 27. bis zum 30. September mit Fahrgeschäften und Vergnügungsbuden. Freitag- und Samstagabend bereichert Livemusik die Kirmes.

Höhepunkte am Sonntag sind Live-Musik und das Großfeuerwerk. Der Familientag mit ermäßigten Preisen beschließt am Montag die Kirmes.