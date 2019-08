Hamminkelns Behindertenbeauftragter ist sauer : Immer wieder Ärger mit Anrufsammeltaxi

Hamminkelns Behindertenbeauftragter Richard Wendorf kritisiert die Niag und beklagt, dass er bei Fahrten mit dem Anrufsammeltaxi fast immer zu viel zahlen müsse. Dem widerspricht die Niag, die die Klagen Wendorfs nicht nachvollziehen kann.

Kürzlich konnte Richard Wendorf (59) sein Glück kaum fassen. Weil er eines abends mit dem Anrufsammeltaxi (AST) von Mehrhoog nach Brünen fahren wollte, rief er die Servicenummer der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe (Niag) in Dortmund an, um die Fahrt anzumelden. „Und tatsächlich hat damals alles geklappt. Erstmals seit fast zwei Jahren lief alles glatt und ich musste als Behinderter auch nur den ermäßigten Preis von 2,90 für die Fahrt durch zwei Zonen zahlen.“ Wendorf, der sich als ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter der Stadt Hamminkeln für die Belange von Menschen mit Handicap einsetzt, war überzeugt, dass seine mehrfach geübte Kritik am Service der Niag gefruchtet habe. Doch schon wenige Tage später wurde er eines Besseren belehrt.