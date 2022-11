Verkehr in Hamminkeln : Diskussionen um Bahnübergänge und Parkplätze

Die neuen Parkplätze sollen Teil eines ganzheitlichen Konzeptes von Bahn und Stadtverwaltung sein. Foto: dpa/Jens Wolf

Hamminkeln Planungsausschuss: Sicherung der Bocholter-Strecke geht in die Schlussrunde. Welche Rolle neue Parkplätze und die diskutierten Bahnübergänge dabei spielen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Hesse

Der Planungsausschuss, der am Mittwoch, 23. November, um 17 Uhr im Ratssaal tagt, hat mehrere wichtige Themen zu besprechen. So wird das Planungsbüro Rödel und Pachan seine Vorstellungen zum Radverkehrskonzept vorstellen. Das vollständige Konzept wird im Anschluss den Fraktionen zur Beratung zur Verfügung gestellt.

Das Fachbüro ist ebenso in Sachen Parkraumuntersuchung im Einsatz. Bestandteil der Erhebung waren die P&R Parkplätze an den Bahnhöfen Dingden, Hamminkeln und Mehrhoog sowie der P&R-Parkplatz an der B 473 direkt an der Autobahn. Konkret geht es um künftige Maßnahmen, die dann in ein Gesamtkonzept gegossen werden, das wiederum im nächsten Schritt in den Fraktionen beraten wird.

Nach Bahnunfällen, vielen Debatten und konkreten Verbesserungsvorschlägen soll das Thema Sicherung der verbliebenen Übergänge auf der Strecke des Bocholters auf die Zielgeraden gehen. Die Verwaltung will dem Konzept der Deutschen Bahn zustimmen. „Dies führt zu einer deutlichen Erhöhung der Verkehrssicherheit an den Bahnübergängen und macht darüber hinaus die Nutzung des Signalhornes durch den Zugführer auf der gesamten Strecke entbehrlich“, heißt es in der Vorlage. Zuletzt waren weitere Gespräche geführt worden, so auch mit der Bocholter Stadtverwaltung. Thema war dabei der Bahnübergang Döringer Feld, der bekanntlich ebenso wie der Übergang Rotering dicht gemacht werden soll.