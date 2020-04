Wesel Ein Auto ist im Ort Lankern bei Hamminkeln gegen einen Zug gefahren und ist rund 50 Meter weit mitgeschleift worden. Die Rettungskräfte sind noch vor Ort. Der Bahnübergang ist unbeschrankt.

Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagnachmittag in Hamminkeln ereignet. Am Bahnübergang Lankernbrock in Lankern ist ein Auto mit einem Zug zusammengestoßen. Der Bahnhof ist unbeschrankt.