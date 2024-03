Dorfentwicklung Dingden Altes Lehrerhaus stößt auf große Resonanz

Ein Vorzeigeprojekt ist immer so gut wie seine Finanzierung. Mitten im Ort Dingden hat der Verein Dorfentwicklung ein kleines Wunder geschaffen mit der Sanierung des historischen Eckhauses an der Weberstraße. Es ist ein Schmuckstück geworden (RP berichtete). Das gilt auch für die "Baukulturstelle" an der Hohe Straße – der Blick durch die verglaste Front Schaufenster zeigt es – es ist ein bewährter und beliebter Ausstellungsort. Hier hängen derzeit Arbeiten von Dayna Hülsevoort, ihre Drucktechnik der Monotypie in der Druckgrafik ist ein Hingucker.