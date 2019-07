Neubauprojekt am Hellmannsweg : Altenwohnungen: „Valentin 27“ in Mehrhoog eröffnet

Bei der Besichtigung einer Musterwohnung: (v. l.) Thomas Krönert, Bürgermeister Bernd Romanski und Gunter Lewerenz (Firma RTLL). Foto: thh

Mehrhoog Mit einem kleinen Sommerfest hat am Mittwoch die RTLL-Gruppe die Fertigstellung ihres Bauvorhabens mit 27 altengerechten Wohnungen in Mehrhoog gefeiert. Genannt wird das Objekt am Hellmannsweg 18 „Valentin 27“. Das angrenzende Seniorenheim, ebenfalls von RTLL erichtet, ist bereits in Betrieb.

Der gesamte Komplex fügt sich optisch und in aufgelockerter Bauweise sehr gut in die Umgebung ein. Einige Käufer auch von außerhalb Hamminkelns sind schon eingezogen, etwa 60 Prozent der Wohnungen seien verkauft, so Thomas Krönert für die Hähnlein & Krönert GmbH. Hennig Groth von RTTL erinnerte daran, wie schwer es gewesen sei, in Hamminkeln einen Standort zu bekommen. Schließlich schälte sich Mehrhoog als Möglichkeit heraus. Das wollten auch Politik und Verwaltung, da es in dem Ortsteil noch kein entsprechendes Heim gab.