Klausenhof in Dingden feiert 60-jähriges Bestehen : Hamminkelns katholische Akademie

Klausenhof in Dingden feiert 60-jähriges Bestehen

60 Jahre Akademie Klausenhof: Es war der legendäre Kardinal Joseph Frings, der am 30. Mai 1959 die Akademie Klausenhof einweihte. Foto: Akademie Klausenhof/CHRISTOPH BUCKSTEGEN

Dingden Die Weiterbildungseinrichtung Klausenhof in Dingden feiert 60. Geburtstag mit einem Tag der offenen Tür, vielen Aktionen und einem musikalischen Bühnenprogramm. Ein Überraschungsgast wird am Samstag erwartet.

Die Akademie Klausenhof ist eine Institution in der Stadt Hamminkeln – und weit über die Grenzen hinaus als Bildungsträger geschätzt. Das Haus besteht seit 60 Jahren und feiert das mit Mitarbeitern, Partnern und Menschen der Region. Am Samstag, 6. Juli, beginnt der Geburtstag des katholischen Weiterbildungsinstituts mit einem festlichen Gottesdienst um 10 Uhr, dann breitet der Tag der offenen Tür den Besuchern von 10 bis 17 Uhr die vielen Facetten des Klausenhof-Angebots aus. Am Abend gibt es ab 18.30 Uhr ein Bühnenprogramm mit einem „deutschlandweit bekannten Überraschungsgast“, dessen Namen von den Organisatoren nicht verraten wird.