Bauarbeiten auf Bahnstrecken Ärger rund um den „Bocholter"

In einer gemeinsamen Erklärung haben die Grünen aus Hamminkeln, Wesel und Bocholt den Stillstand an der Bocholter-Bahnlinie kritisiert. Ursache sind die Arbeiten im Zusammenhang mit dem Ausbau der Strecke Emmerich-Oberhausen (Stichwort Betuwe-Linie). Die Arbeiten an der Hauptstrecke bremsen den Betrieb auf der Nebenstrecke Wesel-Hamminkeln-Bocholt. Diese wird vor allem von Pendlern, aber auch anderen Bahnreisenden als Zubringerzug bis Wesel und direkt nach Düsseldorf genutzt. Zurzeit bewegt sich auf der Bahnlinie nichts – Schienenersatzverkehr wird aber angeboten. Johannes Flaswinkel aus Mehrhoog, der Fraktionssprecher der Grünen in Hamminkeln, wurmt das. Er ist Initiator der gemeinsamen Aktion von Grünen aus Wesel, Bocholt und Hamminkeln, die gegen die Situation protestieren.