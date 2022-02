Das sagt die Stadt dazu : Ärger nach Fällaktion auf dem alten Sportplatz ist groß

Gegenüber des Freibads in Dingden stapeln sich die abgeholzten Bäume. Foto: Thomas Hesse

Dingden Bäume an der Ringstraße wurden jetzt vor der Vegetationszeit gefällt, um im Herbst mit der Vermarktung und den Arbeiten an der Wohnbebauung zu beginnen. Das sorgt für Aufregung – unter anderem bei Helmut Wisniewski (USD).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thomas Hesse

Helmut Wisniewski (USD) hatte ein unruhiges Wochenende. Der Dingdener Ratspolitiker berichtete auch am Montag von vielen Anfragen und Aufregung um gefällte Bäume, denn auf dem alten Sportplatz waren umfangreiche Fällarbeiten durchgeführt worden. Auf den vermeintlichen Tatort, an dem die Säge kreischte, konnte der Vorsitzende des Freibadvereins Dingden direkt vom Schwimmbad an der Krechtinger Straße schauen. Jenseits des Parkplatzes an der Ringstraße stapelten sich bereits die gefällten Bäume auf mittlerweile kahler Fläche. Wenn alte Bäume gefällt werden, gibt es oft empörte Reaktionen, so auch im gewachsenen Wohngebiet mit viel Grün.

Der Ärger hatte schon Donnerstag und Freitag begonnen, als die Fällaktion in Bewegung kam und ihr wachsendes Ausmaß für Aufregung sorgte. „Seit Samstag gibt es Beschwerden satt“, sagte auch Bürgermeister Bernd Romanski. Er verwies auf einen Mehrheitsbeschluss des Rates, der besagt, dass auf dem Areal für Dingden nötige Wohnbebauung entsteht. Das sei für die Entwicklung des Ortes wichtig. Zwar geht es damit erst im Herbst los, und so lange hätte man auch warten können. Die legale Fällaktion im Frühjahr wurde jedoch vorgezogen, obwohl die Grundstücke bisher nicht vermarktet sind.

Das werde noch geschehen und zwar in Einzelvergabe an bauwillige Interessenten, sagte der Verwaltungschef. Dafür, so findet Wisniewski, hätte die Fällaktion auch im Herbst gereicht, man hätte eine Vegetationsperiode warten können und im Herbst das Areal räumen und entsprechende Bauarbeiten für Straße und Grundstücke umsetzen können.

Am Montagnachmittag erläuterte die Stadt offiziell, dass sich „diese Fällarbeiten auf die geplante zukünftige Bebauung beziehen“. Bereits mit Beschlussfassung über den Bebauungsplan in der Sitzung des Planungsausschusses am 7. Oktober 2021 sei festgelegt worden, „welche Gehölzbestände erhalten bleiben und welche zugunsten der Wohnbebauung beseitigt werden müssen“. Weiter heißt es: „Der Zeitpunkt wurde so gewählt, da die Stadt Hamminkeln eine Vermarktung der Grundstücke Ringstraße noch in diesem Jahr anstrebt. Damit einhergehend waren die am Wochenende durchgeführten Fällarbeiten der Bäume aufgrund der einzuhaltenden Fristen und besseren Planung unumgänglich.“