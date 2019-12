In Brünen und Marienthal : Adventsfenster öffnen sich

Brünen/Marienthal In Brünen und Marienthal wird es in den nächsten Tagen wieder weihnachtlich.

In diesem Jahr öffnen sich zum 20. Mal weihnachtlich geschmückte Fenster in Brünen und Marienthal. Der individuell gestaltete Adventskalender ist eine Besonderheit. Jeweils wird dabei mit Liedern und besinnlichen Texten auf die Vorweihnachtszeit eingestimmt. Anschließend besteht die Gelegenheit zu einem geselligen Nachklang. Eingeladen sind alle Interessenten, einfach mal vorbeizuschauen, wenn ein Fenster in der Nähe geöffnet wird.

Die Brüner und Marienthaler Adventsfenster-Aktion findet an folgenden Orten statt: Montag, 2. Dezember, 17 Uhr, Evangelische Kindertageseinrichtung, Rohstraße 18, Brünen; Dienstag, 3. Dezember, 16 Uhr, Seniorenwohnanlage Bossow-Haus, Lühlerheim, Marienthaler Straße 10, Schermbeck-Weselerwald; Samstag, 7. Dezember, 10 Uhr, Brüner Bauernmarkt, Marktplatz Brünen; Mittwoch, 11. Dezember, 18 Uhr, Familie Reiner Limberg, Zum Voshövel 10, Brünen; Freitag, 13. Dezember, 18 Uhr, Bürgerverein Marienthal, Dorfplatz Marienthal; Samstag, 14. Dezember, 18 Uhr, Jugendhaus „Bruno“, Gemeindehaus Rohstraße 18, Brünen; Montag, 16. Dezember, 18 Uhr, OGS der Hermann-Landwehr-Schule in Brünen, Jahnstraße; Sonntag, 22. Dezember, 17 Uhr, Schützenverein Havelich, Schießstand, Isseltalweg 9, Brünen-Havelich; Sonntag, 24. Dezember, zum Gottesdienstbeginn in der Dorfkirche Brünen und in der Klosterkirche Marienthal.