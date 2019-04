Negativer Trend : ADFC zu Fahrradklimatest: „Platz 34 reicht nicht aus“

Mit der Beschaffenheit von Straßen und Radwegen sind die Umfrageteilnehmer nicht zuufrieden. Foto: ZB/Bernd Wüstneck

Hamminkeln Will man den Fahrradanteil am Gesamtverkehr in Hamminkeln weiter steigern, muss mehr getan werden: Zu diesem Schluss kommt der Allgemeine Deutsche Fahrad-Club (ADFC) nach der Auswertung des Fahrradklima-Tests 2018. „Ein Platz 34 reicht da nicht aus“, sagt Peter Zelmer, Vorsitzender der ADFC-Ortsgruppe Hamminkeln.

Insgesamt haben bundesweit 683 Städte an dem Vergleich teilgenommen. In der Kategorie 20.000 bis 50.000 Einwohner hat Hamminkeln mit einer 3,4 – bewertet wird nach Schulnotensystem – besagten 34. Platz von 311 Kommunen dieser Größenordnung belegt.

Oberflächlich betrachtet sei diese Platzierung im bundesweiten Vergleich zwar gar nicht so schlecht. Zu bedenken gebe aber die Tatsache, dass Hamminkeln damit aber zum zweiten Mal in Folge von diesmal 80 Umfrageteilnehmern um 0,2 Punkte schlechter als im Vorjahr bewertet worden sei. Zur Interpretation der erneuten Zurückstufung im Fahrradklimatest muss man sich die Ergebnisse im Detail ansehen. Dabei fallen ADFC-Chef Zelmer zwei Dinge besonders auf.

Da sei einerseits das äußerst positive Abschneiden der Kommune beim Thema „Werbung für das Radfahren“. Hier liege Hamminkeln mit 1,1 Punkten über dem Durchschnitt. Sicherlich spielten dabei Aktionen wie der Niederrheinische Radwandertag und das Stadtradeln eine große Rolle. „Beide Veranstaltungen fallen in den Bereich der Klimaschutzmanagerin, der damit ein guter Job bestätigt wird“, sagt Zelmer. Andererseits gebe es lediglich die Note 4,2 für die Bereiche „Oberfläche der (Rad)wege“ und „Fahrradförderung in jüngster Zeit“.

Betrachte man nun die Tatsache, dass Hamminkelner Radler schon dreimal beim Stadtradeln gewonnen hätten, zeige dieses, wie leidensfähig sie im Grunde seien. „Sie legen trotz schlechter Straßen- und Radwegebeschaffenheit viele Kilometer zurück“, sagt Peter Zelmer. „Dieser Sachverhalt darf aber nicht bedeuten, dass am Zustand des Wegenetzes nichts getan werden muss.“

Auch beim Thema „Führung an Baustellen“ gebe es im Test nur die Note 4,3. Bei den Brückensperrungen über die Autobahn 3 fehle jetzt zur besten Radelsaison zum Beispiel jeglicher Hinweis auf eine Umleitung. „Hier ist noch viel Luft nach oben, sagt der Hamminkelner ADFC-Vorsitzende.

Eine detaillierte Auswertung für Hamminkeln finden Interessierte im Internet unter https://object-manager.com/om_map_fahrrad_if_2018/data/2018/Hamminkeln.pdf

(RP)