Unfall auf der B70 : 89-Jähriger stirbt nach Autounfall in Hamminkeln

Hamminkeln Ein 22-jähriger Autofahrer kollidierte am Samstag beim Abbiegen mit dem 89-Jährigen. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen Verletzungen.

Bei einem Autounfall auf der B70 in Hamminkeln (Kreis Wesel) ist ein 89 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Ein 22-jähriger Autofahrer kollidierte am Samstag beim Abbiegen mit dem 89-Jährigen, der mit seinem Leichtmofa auf einem Geh- und Radweg fuhr, wie die Polizei in Wesel am Dienstag mitteilte. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er nach Angaben von Angehörigen seinen Verletzungen.