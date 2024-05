Frontalzusammenstoß 73-Jährige bei Unfall mit E-Fahrzeug in Hamminkeln-Brünen lebensgefährlich verletzt

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 8.25 Uhr auf dem Eimersweg in Brünen zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem 25-Km/h-Elektrofahrzeug. Laut Polizei befuhr nach ersten Erkenntnissen eine 73-jährige Frau aus Hamminkeln mit ihrem E-Fahrzeug den Eimersweg. In einer leichten Linkskurve geriet sie aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 39-jährigen Mannes aus Schermbeck zusammen. Die 73-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ersteintreffende Polizisten legten zum Stoppen der starken Blutung ein Tourniquet (Aderpresse) an. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein örtliches Krankenhaus. Der 39-jährige Autofahrer blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der Eimersweg war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. Polizisten leiteten den Verkehr ab. An den Fahrzeugen entstand nach erster Einschätzung Sachschaden im fünfstelligen Bereich.