65 Wehrleute im Einsatz : Waldbrand in Mehrhoog gelöscht

Mit 15 Großfahrzeugen eilten die 65 Feuerwehrleute am Freitag zum Waldbrand nach Mehrhoog. Foto: Königs, Bastian (bkö)

Um ein Feuer in einem Waldstück an der Alten Poststraße in Mehrhoog zu löschen, waren am Freitag 65 Feuerwehrleute aus Mehrhoog, Hamminkeln, Haldern, Haffen-Mehr und Rees mehrere Stunden im Einsatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie die Freiwillige Feuerwehr Hamminkeln am Wochenende mitteilte, geriet gegen Mittag eine Fläche von gut 5000 Quadratmetern aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Trotz des starken Windes gelang es den Einsatzkräften, die Brandausbreitung im Wald zu verhindern und schlussendlich den Brand zu löschen. Gegen 18.30 Uhr konnte die Feuerwehr wieder einrücken. Ein Sprecher der Feuerwehr teilte mit, dass mehrere Bürger die Einsatzkräfte mit Mineralwasser versorgt hätten. Dafür bedanke man sich.

Die Freiwillige Feuerwehr Hamminkeln macht darauf aufmerksam, dass auf trockenen Wiesen, Feldern und Waldflächen extreme Brandgefahr bestehe. Ein leichter Wind fache die Flammen besonders gut an. Jede kleinste Zündquelle könne immense Schäden anrichten. Daher sollten keine Zigaretten unachtsam in der Umwelt entsorgt und keine Unkrautbrenner benutzt werden. Beim Grillen sei besonders auf den Funkenflug zu achten. Heiße Pkw sollten nicht über Wiesen fahren oder auf Rasenflächen parken.

(RP)