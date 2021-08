In Hamminkeln : Rieseninteresse am Wegeverband

In der rappelvollen Scheune an der Römerrast sprach auch Bürgermeister Bernd Romanski (im Hintergrund). Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln 500 Betroffene kamen Montagabend zur Infoveranstaltung zur Gründung eines Wirtschaftswegeverbandes. Es ging um das künftige Straßennetz und die Kostenverteilung im ersten Verband seiner Art in NRW.

Vor der Halle des Lohnunternehmers Arntzen an der Römerrast bildete sich am Montagabend eine lange Warteschlange. Es dauerte, bis die wohl über 500 Teilnehmer auf den langen Sitzreihen Platz genommen hatten. Schließlich ging es in der rappelvollen Halle um ein wichtiges Thema in den Außenbereichen, die Wirtschaftswege, deren Kosten und Zuständigkeiten für Sanierung und Erhaltung. Die Dimension des Themas ist erheblich, denn Wirtschaftswege auf Hamminkelner Gebiet ergeben zusammen eine Strecke von 440 Kilometern.