Nach Unfall in Hamminkeln 28 Jahre alte Motorradfahrerin gestorben

Am Donnerstagabend kam es auf der Diersfordter Straße in Höhe des Heuwegs gegen 18.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Motorradfahrerin und einem Radfahrer. Beide Beteiligten trugen schwere Verletzungen davon. Nun gibt es Gewissheit: Die 28 Jahre alte Motorradfahrerin ist am Wochenende an ihren schweren Verletzungen gestorben.