Neuer Discounter in Hamminkeln So lief die die Eröffnung der 2000. Aldi-Filiale

Eins vorab: Das Einkaufserlebnis, das jetzt zahlreiche Menschen in der neuen Aldi Süd-Filiale in Mehrhoog genießen durften, wird es nun nicht jeden Tag geben. Als der Discounter pünktlich um 8 Uhr an der Sperlingstraße erstmals seine Pforten öffnete, wurden die Kunden nämlich auch noch musikalisch bestens unterhalten vom Männerchor Mehrhoog, der im Zentrum des Marktes unter der Leitung von Marco Rohde sein Können demonstrierte. „Der Chor ist auf uns zugekommen und hat gefragt, ob er zur Eröffnung singen dürfe. Dieses Angebot haben wir gerne angenommen“, sagte Marktleiter Stefan Sverko, der bis dato die Filiale in Hamminkeln leitete und nun an der Spitze des 16-köpfigen Teams in Mehrhoog steht.