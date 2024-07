Rettungshubschrauber in Hamminkeln im Einsatz E-Scooter-Fahrerin (17) von Lkw erfasst und schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilte, war die 17-Jährige auf dem Geh- und Radweg der Brüner Straße unterwegs. Der Lkw-Fahrer kam mit seinem Fahrzeug aus Richtung B 473 und wollte links in die Industriestraße abbiegen. Dabei kam es zu dem folgenreichen Zusammenstoß. Die schwer verletzte Jugendliche wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Duisburger Spezialklinik gebracht. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle umgeleitet. Bei der Unfallaufnahme kam übrigens das sogenannte VU-Team der Polizei Kleve zum Einsatz. Es ist spezialisiert auf die Aufnahme schwerer Verkehrsunfälle.